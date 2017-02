Canarini, gli uccellini come Titti: tutto su razze, canto, gabbia e più

Il canarino è un uccello, quindi per sua natura padrone dell'aria. Ricordati che non sarà un grande compagno di giochi e soprattutto non assomiglierà affatto a Titti. Se proprio hai deciso di prendere un canarino vediamo insieme qual è la maniera migliore per tenerlo.

Cosa sono i canarini

Canto

La gabbia adatta

, ma soffrono se sono