Tolleranza zero verso i mangimi OGM? ma c’è il trucco

La proposta vuole rendere armonico e coerente il controllo dei prodotti importati in ogni Stato membro, ponendo come soglia minimale di presenza di OGM "non autorizzati" lo 0,1 per cento, il cosiddetto "zero tecnico", ovvero la soglia sotto cui - si dice - non si riuscirebbe a distinguere con certezza una contaminazione "dolosa" da una accidentale. Letta velocemente sull'Ansa la notizia sembrava dire che l'Europa stesse andando verso una stretta sull'uso di mangimi transgenici, un'impressione che abbiamo avuto anche a noi che un po' ci siamo interessati del tema in passato. Beh, non è esattamente così. Abbiamo voluto sottoporre la notizia a Roberto Pinton, segretario di AssoBio, associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione di prodotti biologici. Ecco quanto ci ha scritto: «Il Comitato permanente Ue sugli organismi geneticamente modificati ha approvato a maggioranza qualificata la norma che consente la contaminazione dei mangimi fino allo 0,1 per cento di OGM "non autorizzati". La differenza non è da poco: da una parte ci sono gli OGM che l'UE ha ritenuto di autorizzare (pur non basandosi su proprie verifiche sperimentali, ma solo sulle dichiarazioni dei titolari di brevetti sulla sicurezza sanitaria e ambientale), dall'altra ci sono quelli per i quali non è mai stata rilasciata l'autorizzazione, perché i titolari dei brevetti non l'hanno mai chiesta o, se l'hanno fatto, hanno prodotto documentazione che i pur amichevoli organi UE hanno dovuto ritenere non accettabile. La proposta approvata a un anno dalla presentazione da parte della Commissione europea, quindi, nei fatti compie l'acrobazia di autorizzare la contaminazione con OGM... non autorizzati! La soglia di 0,1 per cento, spacciata come soglia di "rilevazione", diventa così una "soglia di tolleranza". La tesi che sotto lo 0,1 per cento i risultati delle analisi possano essere contraddittori e non garantire l'individuazione certa del materiale transgenico non autorizzato contaminante è infatti inconsistente: le metodiche delle analisi in uso consentono una soglia di precisione quantitativa dello 0,01 per cento, cioè un decimo di quella ora introdotta dalla UE. Ora, visto che sui mangimi non ci sono limiti quantitativi sugli OGM, potrebbero già ora essere realizzati con mais e soia al cento per cento OGM, senza che ciò comporti l'obbligo di indicazioni nell'etichetta della carne, delle uova, del latte e dei formaggi. Se questa proposta in discussione venisse approvata oltre al materiale transgenico "autorizzato", sarebbe tollerato pure quello che questa autorizzazione non l'ha avuta».