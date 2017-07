Fare le valigie e partire per… L’ultima chiamata

Fare le valigie e... viaggiare. Si viaggia con la mente, si viaggia col corpo. Si viaggia per crescere e per imparare. Si viaggia e si cambia. Sembra tutto così bello. Ma è davvero così? Fermiamoci per un istante a pensare se effettivamente è tutto così bello, così roseo. Leo Hickman, giornalista di spicco del quotidiano inglese "The Guardian", nel libro Ultima chiamata affronta il tema dei viaggi low cost, dell'inquinamento prodotto dagli aerei, dei guasti sul territorio e sulle culture locali.

È una vastissima inchiesta condotta nelle località turistiche più popolari del pianeta, da Dubai a Ibiza, dalla Thailandia al Messico, dalla Lituania a Chamonix. Le implicazioni dei viaggi che ciascuno di noi si concede ogni anno sono inaspettatamente numerose e spesso drammatiche: il contributo di un traffico aereo sempre più intenso e incontrollato al cambiamento climatico, i danni ambientali dello sviluppo edilizio legato al turismo, il trattamento riservato ai lavoratori del settore nei paesi del Terzo mondo, il degrado del turismo sessuale, il dibattito sul cosiddetto «turismo sostenibile», le inevitabili implicazioni politiche in paesi come il Myanmar o il Tibet. Anche le vacanze devono rientrare nel progetto di una 'vita etica': Hickman ci invita a riflettere con occhio critico e spregiudicato sulla questione e a domandarci, senza fare dell’inutile allarmismo, se gli svaghi e i piaceri delle nostre vacanze siano o meno in contrasto con il rispetto per gli altri e per il nostro pianeta.