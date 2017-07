Un carico di musica da ascoltare online

Abbiamo già parlato dei “grossi” nomi: il 14 gennaio scorso è uscito High Hopes di Bruce Springsteen, mentre gli U2 annunceranno il nuovo disco a febbraio, in occasione del Superbowl americano. Notizia degli ultimi giorni, poi, è che anche Jonny Greenwood dei Radiohead e Bryce Dessner dei National pubblicheranno un album insieme. Ma le uscite previste nel 2014 sono davvero tantissime. Coldplay, The Kills, Strokes, Prince, RHCP ma anche Morrisey, Grimes, Foo Fighters, Jack White, Mogway, Likke Li, Lana del Rey e chi più ne ha più metta: sono molti gli artisti che hanno annunciato un nuovo album in uscita nel 2014. In questo primo mese dell’anno sono già giunte molte conferme alle tante voci di corridoio, ma soprattutto tante anteprime online. Qui vi proponiamo alcune anticipazioni ad album di prossima uscita che gli artisti stessi hanno reso disponibili online in questi giorni. Snowbird - Moon

Gli Snowbird sono il gruppo formato da

, ex

e da

, vocalist che ha prestato la propria voce anche a

e

. Il loro album di debutto è

ed uscirà il 24 gennaio per l’etichetta fondata dallo stesso Simon Raymonde Bella Union (che ha prodotto, fra gli altri, i Fleet Foxes). A novembre era già stata resa nota la delicatissima

, e ora l’uscita dell’album è anticipata da

, brano che vede la presenza (così come tutto il disco) di collaborazioni d’eccellenza, come quelle di Ed O’Brien e Philip Selway (Radiohead) e del cantautore e produttore

.

Suzanne Vega - Tales From The Realm of the Queen of Pentacles

Morning Phase, il nuovo disco di Blue Moon, che l’artista ha anche utilizzato come colonna sonora di un , il nuovo disco di Beck , uscirà il 25 febbraio prossimo. Il primo singolo estratto èche l’artista ha anche utilizzato come colonna sonora di un

che mostra i momenti di lavorazione del disco. Morning Phase conterà 12 tracce e sarà un ritorno al folk californiano: "I brani arrivano dalla tradizione californiana. Ci sento i Byrds, Crosby Stills and Nash, Gram Parsons, Neil Young – incarnano l'idea di quel sound, per me" ha svelato l'artista. L'ultimo album di inediti di Beck è Modern Guilt e risale al 2008.