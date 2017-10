Un compleanno speciale per Billy Joel

Sono passati più di quarant'anni da Piano Man, uno dei brani con cui iniziò ad ottenere maggior attenzione da parte di pubblico e critica. Piano come quel pianoforte che ha iniziato a studiare sin da bambino e che suona ancora oggi, giorno del suo 65esimo compleanno. Il suo nome è Billy Joel. Qualche giorno fa l'artista newyorkese ha dichiarato nel corso di un'intervista radiofonica di aver provato l'eroina un'unica volta alla fine degli anni '70, spiegando tra l'altro che quei momenti ispirarono anche "Scandinavian Skies", brano contenuto in "The Nylon Curtain" (Family Productions/Columbia, 1982).