Un festival dedicato alla musica che arriva dalla Scandinavia

Marco G., fotografo di band e concerti che da 8 anni vive in Danimarca, sta organizzando un festival di musica scandinava a Milano. Ho voluto capirne di più. Marco mi dice che in Danimarca e nei paesi limitrofi c'è una scena di rock band e songwriters straordinaria e in grande fermento oltre che fiumi di Dj e produttori che partono dal Nord Europa alla conquista del mondo. Quali sono i motivi che fanno fiorire cosi tanto talento tra i freddi venti della Scandinavia? Atterrando all'aeroporto di Copenhagen la prima vista che ci si para davanti è un ponte immenso che finisce sulle coste opposte del Mare del Nord. A me i ponti hanno sempre dato un senso di sicurezza e scambio, opposti ai gabbiotti dei finanzieri e le reti delle frontiere. Arrivati alla fermata di Norreport, Marco (più amico che guida, ma ottima guida!) mi conduce al più vicino ?affitta bici?, unico modo per spostarsi agilmente per non perder qualche concerto. Cosi gia dalla prima sera andiamo a vedere le prime band che hanno un futuro roseo. È una pedalata di venti minuti da Copenhagen Ovest fino a sud dove c'è il quartiere hippie di Christiania. Arriviamo e il pensiero non puo che volare alla San Francisco della fine degli anni ?60 e così prima di entrare all?Oppen già capisco che siamo sulla strada giusta. La band in scena stasera come "headliner" si chiama Death By Kite (Morte sull'aquilone ndr), sono un power trio danese, al basso una bella e alta ragazza che se la cava benissimo con i cori, alla batteria un barbuto scatenato e concentratissimo fan del metal a cui vengono asportati pezzi della batteria per tenerla minimale ed in stile New Wave, voce e chitarra solo un ragazzo biondo, ben vestito da cui si notano due cose: uno, quando è morto Ian Anderson (Joy Division) probabilmente è morto anche un pezzo di lui; due, gli sono piaciuti riff e melodie dei Bloc Party e dei Franz Ferdinand ma ci mette moltissimo del suo per dargli un taglio nuovo e piu aggressivo. Gran concerto, già caso in patria, suoneranno al festival di Roskilde. È gia tardi e Depolique mi ha detto ?non mancare la famosa serata ?Ed Banger? al Rust?. Arriviamo ma è sold out, vallo a spiegare al buttafuori ligio che siamo un giornalista e un fotografo inviati per una radio italiana Noi pero ci ricordiamo di esserlo (Italiani) e quindi individuiamo una porta sul retro saliamo le scale d?emergenza e sul pianerottolo incontriamo il front man della più famosa band danese. Lui si chiama??.. e canta negli ?Oh No Ono?, nome tributo a Yoko Ono! . Che sorpersa ci dice che è nella nostra situazione, sbircio dalla porta e vedo la schiena di DJ Mehdi e la folla in delirio. Macchina fotografica in Mano Marco scatta dentro, dietro io e poi la sua donna. Riconoscendolo e abbagliati dai flash di Marco la folla urla e noi entriamo tranquilli. . DJ Mehdi, Uffie, Feadz e Vicarious Bliss, insomma i nomi più ?hype? della scena elettronica parigina e mondiale, bella festa ma a Copenhagen è roba da teenagers, pieno di ragazzini che non superano i 20 anni. Comunque ottima musica, ci divertiamo. Scopro che in altro locale c?è Luciano (Dj cileno straordinario), e un po? mi dispiace non esser lì.. ?Non puoi non andare al Vega, è il locale più bello, forse d?Europa?, queste le parole di Depolique poco prima di partire. Guardo il Programma: Teenagers + Tom Boy (Who Made Who, altra ottima band danese) e il giorno dopo concerto dei The Rakes. Mi accredito e prendo appuntamento col proprietario.. Georg Rasmussen ha da poco superato i trenta ma non la sua debolezza per la moda, gli chiedo quali sono le sue band preferite e, cosa più interessante, qual è il segreto del successo del Vega.. ?Vedi, vivo sui blog ? risponde Georg - scelgo così gli artisti, cerchiamo di capire quello che vogliono i ragazzi: band nuove, grafiche interessanti (sarà proprio il grafico della Ed Banger a ridisegnare i muri del Vega) e un posto con piu situazioni?. Il locale è su tre piani, ha due sale concerti e due bar per Dj set. È pienissimo e riesco a malapena a rimanere concentrato, che siano le splendide ragazze o il pessimo set dei Teenagers (succede ragazzi, non mollate)? Poco male. Riconosco Tomas Barford (Tom Boy) degli Who Made Who che si appresta a rammendare il buco sulla pista lasciato da gli ?Adolescenti? e bastano due dischi giusti per far espoldere l?entusiasmo nordico. . Innumerevoli le altre band, Dj set e concerti vari che ho visto nei giorni seguenti compreso l?assordante concerto dei Tokyo Dragons allo Stengade (bravi, ma ragazzi abbassate il volume! E poi molto duri stile Motley Crue alla reunion dei Led Zeppelin) oppure il Dj Set Reggae del Maestro David Rodigan, oltre a una splendida gita solitaria ad Helsingor, dove è situato il castello di Kronberg. . Location scelta da William Shakespeare per l?ambientazione di Amleto. La cosa interessante è che questa fortezza è servita come primo avamposto al mondo per chiedere il pedaggio alle navi in transito. Metodo con il quale la Danimarca ha costruito un grande impero. Facendo pagare chi voleva commerciare.