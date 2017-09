Un gelateria particolare…

Mielato, Guarapo, Mascobado, banana e rum, cioccolato e cannella, cioccolato e caffè, tartufo al rum giamaicano: "i miei gelati hanno i sapori e i nomi dell'equo e solidale - spiega Angelo Panciera - e, entro breve, saranno certificati bio al 100%". La gelateria "Panciera" di Sarmeola di Rubano (Pd) apre nel 1997 con dell'ottimo gelato artigianale d'asporto. Ma il suo titolare, Angelo Panciera, figlio d'arte, vuole di più. E' attento alla natura e sensibile alle tematiche sociali: nell'aprile 2003 rinnova la sua gelateria, la fa riaprire... stavolta all'insegna dei valori del commercio equo e solidale. "Tutte le materie prime provengono dall'agricoltura biologica, - continua Panciera - tranne la farina di guar e carrube che uso come stabilizzante, l'unico. E poi gli ingredienti arrivano dal sud del mondo. Persino le spezie sono del commercio bio ed equo, anche le noci e le nocciole con cui faccio le guarnizioni..." Ma anche i prezzi sono equi? "Attualmente sono ancora in fase di lancio del prodotto quindi il prezzo è davvero ridotto al massimo... 90 cent a cono. Ma il prezzo 'normale' non supererà comunque 1,10 euro! Già molte persone hanno gustato questo gelato, che ha il valore aggiunto della solidarietà e che rispetta la natura. Il desiderio di diffondere questo tipo di consumo, consapevole, mi ha spinto verso la realizzazione del mio progetto. In questo mi ha aiutato la cooperativa 'La Tortuga' di Padova, da anni in prima linea nella divulgazione dei valori 'fair trade', che si è occupata del marketing e che mi fornisce le materie prime." Il prezzo "equo" del prodotto è indispensabile, perché avvicina le persone, che poi scoprono, gustando un buon gelato, che produrre e consumare con minor impatto sul mondo è possibile.

Paola Magni