Un nUovo mondo equo e solidale

Consumare in modo critico, con gli occhi sempre aperti sulla

storia di ciò che mangiamo, sul viaggio che ogni oggetto ha

compiuto per arrivare fino a noi, sulla responsabilità che

ci può essere nell?acquistare un prodotto. E? sempre

più facile e gustoso farlo, non solo nella spesa di tutti i

giorni, ma anche in occasioni di festa!

La Pasqua, ad esempio, può diventare buonissima se

scegliamo di festeggiarla con prodotti equi e solidali. Prodotti

rispettosi del lavoro e della dignità di chi li ha lavorati,

della cultura e dell?ambiente da cui provengono, e che ci

permettono di provare a costruire un nuovo mondo anche nel semplice

gesto di acquistare un uovo di cioccolato.

IL "nUovo Mondo" altromercato è un uovo di

Pasqua di puro cioccolato equo e solidale da agricoltura

biologica (certificato IIMC): il cacao e il burro di cacao

provengono dalla Repubblica Dominicana e dall'Ecuador e lo zucchero

di canna dal progetto paraguayano Otisa Sugar Mill. E? inoltre

avvolto in teli di fine carta seta, realizzati a mano in

Bangladesh, utilizzando gli scarti di produzione di fibra di seta

ed è sono equo e solidali anche nelle sorprese, manufatte da

artigiani in India, Nepal, Indonesia, Perù e Sry Lanka.

Anche la Colomba può poi essere equa e

solidale! Il classico dolce pasquale è stato rivisitato con

ingredienti del commercio equo: ananas e papaia canditi

dall?Ecuador, uvette del Sud Africa e la classica glassatura con

mandorle intere della Palestina.

La Pasqua diventerà così grande come il mondo,

perché sarà un po? come avere al proprio tavolo tutte

le persone, gli artigiani e i piccoli produttori che hanno lavorato

per offrirci la qualità e il gusto speciale di un consumo

equo e solidale.

Gaia Garancini

Cooperativa Chicomendes