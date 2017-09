Un weekend alla scoperta dei castelli del Friuli Venezia Giulia

In Italia ci sono migliaia e migliaia di castelli. Ogni regione ne vanta, qualcuna più, qualcuna meno. E il numero non è la sola cosa che conta: la loro importanza storica e la loro bellezza non si discutono. Un patrimonio ineguagliabile da valorizzare in tutti i modi possibili per permetterci in ogni momento di fare un tuffo alla scoperta del nostro passato. Così fa, ad esempio, il Friuli Venezia Giulia: sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, quindici dimore apriranno al pubblico grazie all'attività del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del territorio.

Le visite ai castelli

Castello di Arcano (Ud)

Castello di Spessa (Go)

Castello di Cordovado (Pn)