Albero tutto goloso

In Francia, Belgio e Paesi Bassi la tradizione invita ad utilizzare piccoli alimenti stagionali per decorare la casa o l'albete natalizio. Dalla frutta secca al pan di spezie, dalle mele al cioccolatino goloso, gli addobbi dell'albero possono offrire non solo l'occasione per coinvolgere i bambini nei preparativi, ma anche un momento di valorizzazione del "piccolo" e degli infiniti "doni" che la natura offre ogni giorno per la nostra sopravvivenza. Un momento di consapevolezza ecologico-economica cui non guasterebbe, anche agli adulti, rendersi sensibili. Idee per addobbi naturali: Dall'aspetto dimesso ma dal gusto e dal profumo deciso, il pan di spezie, decorato con glassa reale, si presta a modellare formine e figurine di tutti i tipi: babbi natale, cuoricini, soli, stelle e lune, candeline colorate. Cioccolatini, taralli e biscotti tondi col buco, rivestiti di granella di zucchero, non daranno difficoltà per esser appesi, utilizzando fil di ferro o nastro colorato. Tra la frutta secca, le noci in particolare si prestano a esser legate con un sottilissimo fil di ferro (facendolo passare intorno all'incavo che le divide in due metà), poi attorciliato in modo da creare un occhiello per appenderle al ramo del pino. Piccoli pacchi in carta colorata posson contenere di tutto, o anche a. Si può anche 'confezionare l'augurio' su misura: un'automobile, un computer, un sole che splende e, perché no, un bebé per l'anno nuovo...