Un album tributo tutto per Wes Anderson

Del legame strettissimo musica-cinema abbiamo parlato più volte: la vicinanza dei due linguaggi, l'alternanza ritmica comune ad entrambi e il potere così delle immagini quanto della musica di rievocare stati d'animo hanno fatto sì che un motivo musicale abbia potuto concretamente aiutare molti registi e cineasti nell'ideazione di intere sequenze e scene diventate fondamentali per la storia del cinema. Così alcuni brani musicali sono diventati ancora più famosi del film in cui sono apparsi; si sono instaurate collaborazioni durature e distintive fra registi e musicisti (vedi Lynch/Badalamenti, Leone/Morricone, Fellini/Rota); molti musicisti si sono dati al cinema (prima di diventare regista, Emir Kusturica si divideva la scena rock emergente jugoslava con quello che sarebbe diventato il suo fido collaboratore, Goran Bregovich) e così molti registi si sono dati alla musica (John Carpenter ha composto molti temi musicali per i propri film, a cominciare da 1997: fuga da New York). Insomma, quasi ogni regista, prima o poi, inserisce in un proprio film un determinato motivo musicale come tributo ai suoi musicisti preferiti. E quanti musicisti, di contro, coverizzano intere colonne sonore per omaggiare un film o, più spesso, il musicista impegnato nella scrittura di quella colonna sonora diventata così inconfondibile. Ma nulla vieta, certamente, che anche un regista possa essere celebrato mediante la musica. Ci ha pensato l'etichetta statunitense American Laundromat Records, che ha chiamato a raccolta alcuni fra gli artisti più significativi della scena indie statunitense, per l'uscita di I Saved Latin!, il doppio album che raccoglierà le cover di alcuni brani sparsi tratti dai più famosi film di Wes Anderson, regista de I Tenenbaum, Fantastic Mr. Fox e dell'ultimo Moonrise Kingdom. L'album conterrà pezzi musicali tratti dai film Rushmore, The Royal Tenenbaums, The Life Aquatic With Steve Zissou, Bottle Rocket, Fantastic Mr. Fox e The Darjeeling Limited e includerà la versione rifatta da Black Francis (il frontman dei Pixies) di Seven and Seven Is, in origne dei Love e utilizzata da Anderson nel film Bottle Rocket (Un colpo da dilettanti) del 1996. Tra gli altri artisti che parteciperanno al tribute album anche l'ex bassista dei Minutemen Mike Watt insieme alla sua band The Secondmen, la leader dei Throwing Muses Kristin Hersh, Telekinesis e molti altri. L'uscita è prevista per la primavera 2014, appena dopo il nuovo film di Wes Anderson The Grand Budapest Hotel, atteso per il prossimo marzo negli Stati Uniti. L'American Laundromat Records, d'altronde, è abbastanza avezza alla realizzazione di album tributo: prima di I saved Latin! ha prodotto gli album tributo per The Smiths, Cure, Neil Young ma anche per Repo Man, film del 1984 diventato cult negli Stati Uniti, che vanta una delle colonne sonore di harcore punk californiano più belle di sempre.