La vitamina c aiuta a combattere le cataratte

Lo evidenzia uno studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition: stretto è il legame tra l'insorgenza delle cataratte e la scarsa assunzione di vitamina C. Secondo i ricercatori, la sua somministrazione per lunghi periodi abbasserebbe il rischio di sviluppo della patologia oculare. Nonostante essa sia una patologia molto comune negli ultra-sessantacinquenni, i ricercatori hanno notato come il rischio di andare incontro a problemi oculari sia molto più basso in quei soggetti che assumono dosaggi elevati di vitamina C, attraverso una corretta alimentazione oppure tramite integratori. Ma non solo. Secondo gli studiosi, se si assumessero abitualmente integratori a base di questa vitamina per almeno dieci anni consecutivi prima di varcare la soglia dei sessanta, le probabilità di sviluppare la cataratta si ridurrebbero del 60 per cento. La vitamina C sarebbe dunque indispensabile per mantenere in salute i propri occhi fino in tarda età.