Un’altra “mucca pazza”?

Le preoccupazioni si sono destate a causa di una netta impennata nel numero di persone colpite dalla forma letale di "sporadic CJD" (CJD sporadica) in Svizzera. Ne riporta i dati Nature Science Update di ieri. La CJD Sporadica è una differente forma della malattia, forma che si manifesta oltre l'età di 60 anni. In ognuno degli anni tra il 1997 e il 2000, tra 8 e 11 casi (sui 6,5 milioni di popolazione elvetica) hanno sviluppato la CJD. Solo nel 2001, 19 casi sono registrati; mentre già sette si sono registrati nel primo trimestre del 2002. Ciò vuol dire quattro volte di più di ogni altro paese, Gran Bretagna inclusa. Il timore è che sia proprio la BSE, trasferendosi dal bovino all'umano, a causare la CJD sporadica, tramutandosi in una forma umana della "mucca pazza", ma è troppo presto per stabilire scientificamente come questo possa capitare. Adriano Aguzzi dell'Istituto di Neuropatologia e Centro di Referenza Nazionale svizzero per le malattie da Prione Umano, a Zurigo, il ricercatore che ha condotto lo studio, dichiara: "spero ancora che il numero possa decrescere". L'epidemiologo Roy Anderson dell'Imperial College of Science, Technology and Medicine di Londra afferma che la sua "possibilità favorita" è una lacuna, nel senso di imprecisione, dei dati raccolti: ovvero, sarebbe una accresciuta conoscenza e consapevolezza dei sintomi da parte della classe medica ad aver prodotto più diagnosi. Questo comunque non spiegherebbe come mai negli altri paesi, che pure attuano un intenso programma di sorveglianza sulla CJD, questi numeri non sono ancora emersi. Se è la BSE ad aver causato la CJD sporadica in Svizzera, ora è compito dei ricercatori stabilire come una malattia bovina possa causare due differenti forme di malattia umana: la 'nuova variante CJD' in Inghilterra e in Europa, e la 'CJD sporadica' in Svizzera. Stefano Carnazzi