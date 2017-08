Un buon motivo per mettersi sotto pressione

Le caratteristiche peculiari della pressione shiatsu fanno di questa tecnica una vera e propria cura, adatta a curare patologie anche molto profonde. La corretta pressione, esercitata secondo modalità precise, non limita il suo effetto alla superficie corporea o alla struttura muscolare, ma va ad agire direttamente sugli organi interni e sull'energia che li alimenta, ripristinandone un flusso corretto ed armonioso. A differenza del massaggio, con cui lo shiatsu è spesso confuso, e per intervenire in modo veramente curativo, è indispensabile una diagnosi energetica precisa e dettagliata. Lo shiatsu, infatti, s'inserisce nell'ambito del pensiero teorico della medicina tradizionale cinese, raffinatissimo e oramai convalidato anche scientificamente, il quale prevede sempre una strategia terapeutica mirata al recupero della funzionalità di organi e apparati. Con questa antica medicina, lo shiatsu condivide innanzitutto il concetto di malattia, intesa come segnale di uno squilibrio energetico, vale a dire di blocco dell'energia nel suo libero fluire. Per essere efficace, la pressione shiatsu deve essere: