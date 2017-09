Un caricabatterie solare per il tuo tablet

Sono in arrivo sul mercato le prime custodie in grado di ricaricare i tablet (come iPad e Galaxy Tab) grazie all'energia solare. L'azienda produttrice è la Voltaic Systems di New York e il gadget, presentato al Consumers Electric Show di Las Vegas (CES), sarà disponibile dalla prossima primavera anche se il prezzo non è stato ancora reso noto. L'invenzione funziona grazie a quattro pannelli solari da due watt ciascuno posti su borze, zaini o semplici custodie che permettono alle nuove tavolette di ricaricarsi mentre si è in viaggio e non si ha a disposizione una presa di corrente. I pannelli solari sono impermeabili e resistenti all'urto. L'autonomia è di un'ora per ogni ora di esposizione ai raggi solari di ogni singola cella fino a un massimo di circa dieci ore di autonomia da fornire al proprio dispositivo in caso di necessità.