Un colore per ogni giorno della settimana

Indichiamo i giorni della settimana con nomi dei quali forse non ricordiamo nemmeno più il significato. Ma la sapienza nascosta nella lingua ci ricorda che essi derivano dagli dei dell'antica Grecia e dai pianeti a loro dedicati. Questi ultimi influenzano in modo più o meno intenso la vita sul nostro pianeta, secondo un'alternanza e ritmi ben precisi. Il primo giorno della settimana fu "dedicato" alla luna e chiamato appunto lunedì (o lundì, Monday o Montag, nelle altre lingue, ma sempre riferito al nostro satellite). Unanime l'assegnazione a Marte del secondo giorno della settimana, appunto martedì. E ancora: mercoledì a Mercurio, giovedì a Giove, venerdì a Venere, sabato a Saturno (lo si comprende più chiaramente dall'inglese Saturday) e domenica al sole (Sunday o Sonntag), l'astro che governa la nostra galassia. Ognuno di essi ha un suo colore ben visibile o comunque una frequenza specifica traducibile in una tonalità dello spettro. Usare il colore corrispondente a quel corpo celeste nel momento in cui la sua influenza predomina, ci mette maggiormente in risonanza con le sue frequenze e potenzialità terapeutiche. E' curioso notare che un colore che normalmente non ci piace e non ci dona, d'incanto ci sta benissimo e questo proprio nel giorno della settimana che gli corrisponde. Provare per credere! Una volta individuati i colori dei giorni-pianeti, potrete scegliere di vestirvi completamente di quel colore oppure di scegliere un accessorio, ma noterete sempre l'effetto. Ecco la settimana dei colori. Lunedì: bianco, argento, grigio argenteo. Martedì: rosso. Mercoledì: giallo pallido. Giovedì: arancione, marrone, beige, sabbia. Venerdì: verde (il rame, metallo risonante del pianeta, ossidandosi diventa verde). Sabato: grigio, blu, viola. Domenica: giallo, oro. Usare i colori a seconda del giorno della settimana è un modo delicato e armonioso per praticare la cromoterapia! Gudrun Dalla Via