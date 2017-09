Un convegno sulla Grola con Luigi Veronelli

Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa di San Martino. Anche quest'anno, nell'ambito della 10° Rassegna del vino biologico, domenica 9 novembre alla Cà Verde di Sant'Ambrogio di Valpolicella gli spazi dell'agriturismo s'aprono al pubblico fino a tarda sera per una giornata dedicata alle degustazioni, all'artigianato e ai divertimenti, ma anche alla riflessione sul futuro della Grola. La festa infatti sarà inaugurata alle 10.30 con il convegno "La Collina della Grola - Per la cura e il recupero di un bene pubblico nel suo territorio" che vedrà la partecipazione di Luigi Veronelli, notissimo enologo, e una filosofa della comunicazione Wanda Tommasi: due eccelsi testimonials che interverranno al convegno per promuovere le finalità del progetto "Terre della Grola". Nata poco più di un anno fa per volontà della cooperativa Ottomarzo, di un gruppo di cittadini, di associazioni, e di sindaci della Valpolicella, la cooperativa Terre della Grola si è posta fin da subito l'obiettivo di curare e recuperare la cosiddetta Collina della Grola, dove oggi sorge la Cà Verde e dove da 25 anni si applica il metodo dell'agricoltura biologica, si attuano percorsi di inserimento sociale per persone svantaggiate e di cooperazione con il sud del mondo. Il convegno di domenica 9 novembre sarà l'occasione per ricordare che tra le finalità del progetto c'è non solo l'acquisto delle terre, messe all'asta dalla Provincia di Verona, ma anche il recupero degli immobili abbandonati (un ex sanatorio e una Villa con parco secolare) coinvolgendo i cittadini in un vero e proprio "concorso di idee" che consentirà di raccogliere proposte sull'uso "sociale" delle strutture. Per tutta la giornata di domenica 9 novembre si potranno assaporare i vini della rassegna, piatti e prodotti tipici. Non mancheranno caldarroste e formaggi biologici prodotti nella tenuta Cà Verde. Benedetta Frare