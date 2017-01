Sun3-Cubo di sole, un cubo per conservare l’energia

Il progetto Sun3 - Cubo di Sole è stato presentato ad agosto a Lerici, in provincia di La Spezia, dove è stato installato un modello in piazza Garibaldi. L'idea sviluppata è quella di una "isola energetica" che sfrutta pannelli solari, miniturbine eoliche o turbine marine per produrre energia, conservarla e restituirla quando serve, ad esempio di notte. Il dispositivo, brevettato dalla società Bi.Nav. Research and Development Srl, "è un concentratore di energia da fonti rinnovabili discontinue, come sole, vento e mare - spiega il titolare Vincenzo Bianco - capace di restituire sulle intere 24 ore della giornata elettricità a corrente continua e alternata a 220 volt o secondo definite esigenze senza limite di potenza". Sun3 è in grado di produrre in un anno l'energia equivalente a dieci tonnellate di petrolio al netto delle emissioni di CO2 e risulta utilissimo in situazioni di emergenza o in tutti quei luoghi non serviti dalla rete elettrica, inquinati o che presentano un ambiente ostile, come i deserti.