Un fiore e.. cogli l’attimo!

Cosa si intende per energia vitale? Una cosa di un attimo Una sensazione per cui, se ce l'avete a sufficienza, riuscite ad alzarvi al mattino, riposati; uscite di casa fischiettando, prendete l'autobus, senza ingaggiare "match" di lotta libera; lavorate serenamente e quando fate festa dal lavoro, vi sentite ancora vitali senza bisogno di andare abitualmente in palestra per sudare e poi fare una doccia che tolga la stanchezza. E ancora: affrontate la serata senza imporvi ritmi stressanti, mantenendo il buon umore che non vi ha mai abbandonato dal mattino e seguendo, momento per momento, ciò con cui siete più in sintonia, anche se si tratta di vedere la televisione e non di subirla! E quando è ora di andare a dormire, non lo fate perché state cascando dal sonno, ma perché sentite che è il momento di riposare il corpo fisico. Questo e altro significa essere vitali! Una breve pausa da ciò che state facendo è sufficiente per leggere il messaggio contenuto nella stanchezza; pochi minuti per cambiare le mosse abituali e la stanchezza se ne va! Spesso siete stanchi per la teoria del "troppo": perché avete parlato troppo, pensato troppo, letto o studiato troppo, o guardato troppo la televisione o lavorato troppo al computer, o guidato troppo o mangiato troppo e perfino fatto troppo sport. Provate da subito a non dare più a di scontato nella vostra giornata e nella vostra vita, siate ogni volta l'esploratore alla sua prima scalata, che non conosce il percorso da affrontare, lo ha visto solo sulla carta. Sono le abitudini che consumano energia vitale! Essere presenti, mente sgombra e silenziosa, ascoltarndo non con le orecchie esterne ma con l' "orecchio interno": ogni attimo acquista un sapore e un colore unico. Al primo sintomo di stanchezza mentale, Hornbeam dona lucidità e chiarezza e permette di esserci sempre qui ed ora. Ottimo prenderlo se dovete guidare a lungo, se la vista è affaticata dopo essere stati al computer, aiuta e previene miopia e disturbi alla vista. E' di aiuto anche in caso di disturbi epatici o di esaurimenti fisici e di anemia. Hornbeam stimola l'energia vitale e la capacità realizzativa concreta nelle fasi poco facili di crescita consapevole. Ma Gopala Kamya