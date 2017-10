Un grande portale con una grande domanda. Per la Terra

In occasione dell'Earth Day Yahoo! for Good, il mini-sito che promuove numerose cause sociali per migliorare le condizioni di vita nel mondo e sostiene associazioni benefiche, offre attraverso un approfondito speciale consigli e azioni pratiche da mettere in atto per contribuire a salvaguardare il futuro del pianeta. La "Giornata della Terra" (Earth Day), è nata il 22 Aprile 1970 negli Stati Uniti, quando venti milioni di cittadini, rispondendo ad un appello lanciato dal senatore democratico Gaylord Nelson, si mobilitarono nelle principali città per una manifestazione a favore della salvaguardia dell?ambiente. Da quel giorno il 22 aprile è diventato l?Earth Day, un evento internazionale celebrato oggi in 174 paesi del mondo con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sui temi della conservazione dell?ambiente in cui viviamo. Yahoo! Italia, attraverso Yahoo! For Good, vuole informare e mettere in contatto diverse organizzazioni per offrire la possibilità di promuovere il loro impegno e le loro iniziative. "Yahoo! a livello mondiale si è fortemente mobilitata per dare tutto il proprio supporto a questo grande evento - ha dichiarato Lorenzo Montagna, Commercial Director di Yahoo! Italia - ed è anche attraverso queste iniziative che Yahoo! dimostra di essere il punto di partenza del web per tutti coloro che vogliono conoscere e scoprire come vivere nel rispetto dell?ambiente che ci circonda. In Italia siamo lieti di poter collaborare ancora una volta con importanti associazioni che fortemente si impegnano da anni a promuovere l?eco-sostenibilità e a darci indicazioni su come possiamo vivere meglio salvaguardando il nostro pianeta e le sue risorse". Per sostenere le tematiche legate alla salute del nostro pianeta Legambiente, oggi la principale associazione ambientalista italiana, WWF, la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura, LifeGate, la piattaforma per il mondo eco-culturale, nata per diffondere valori, consapevolezza, rispetto dell?uomo e dell?ambiente e Freecycle? un?organizzazione dedicata a tutti coloro che preferiscono "riciclare" un oggetto anziché gettarlo via, hanno contribuito fornendo i contenuti specifici per la sezione del sito Earth Day. Nell?area dedicata all?Earth Day sono disponibili diversi canali Yahoo! volti a favorire il concetto di ecosostenibilità: viaggi, auto, musica e shopping, tutto all?insegna del ?green?. Inoltre attraverso il servizio Flickr For Good le associazioni benefiche possono mostrare e condividere con gli utenti di tutto il mondo la causa sociale alla quale hanno contributo attraverso le fotografie delle proprie iniziative. Il 21 e 22 aprile su Yahoo! Answers, il sito leader di condivisione della conoscenza umana dove è possibile scambiare conoscenze su specifiche aree di interesse, LifeGate porrà la domanda ?Cosa fai per vivere in armonia sulla Terra?? Rispondere a questa domanda è un?occasione per coinvolgere e sensibilizzare i numerosi utenti di Yahoo! Answers e raccogliere tutte le idee per una vita a Impatto Zero® da parte della community. Questa iniziativa e la collaborazione con Yahoo! sono promosse attraverso da una campagna on air su LifeGate Radio. Redazione Ambiente