Tutti per i Fleetwood Mac

I Fleetwood Mac si formano a Londra nel 1967. Il gruppo pubblica negli anni più di 20 album, riscuotendo grande successo in tutto il mondo. Il prossimo 14 agosto la casa discografica Hear music/Concord pubblicherà Just Tell Me That You Want Me, un album tributo per celebrare una carriera lunga più di quarant'anni. Il disco conterrà 17 tracce: i maggiori successi dell'intera discografia dei Fleetwood Mac, rivisitate da artisti come Antony, Best Coast, MGMT, New Pornographers, Lykke Li, Tame Impala, Washed Out e The Kills fra gli altri. L'album conterrà anche numerose collaborazioni, come quella fra Lee Ranaldo e J Mascis, quella fra St. Vincent e Craig Wedren o Bonnie 'Prince' Billy e Matt Sweeney. L'album sarà prodotto da Randall Poster e Gelya Robb, gli stessi che l'anno scorso hanno scelto di pubblicare Rave On, disco tributo a Buddy Holly che è valso loro una nomination ai Grammy Award. Just Tell Me That You Want Me è stato fortemente voluto da Randall, grande fan dei Flettwood Mac, che alla stampa ha dischiarato: "La storia dei Fleetwood Mac mi ha sempre intrigato. Abbiamo provato a raccontare la loro storia attraverso la musica che abbiamo registrato. Lavorando con alcuni dei nostri artisti preferiti la magia della musica dei Fleetwood Mac ha dimostrato di essere viva e vegeta". In anteprima sul profilo soundcloud della casa discografica è possibile ascoltare il brano Think About Me "coverizzata" da The New Pornographies. Think About Me | The New Pornographers by concordmusicgroup