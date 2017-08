Un’istantanea sulla propria salute, dalla lingua

Fra gli strumenti diagnostici più importanti utilizzati dalla Medicina Tradizionale Cinese l'esame della lingua, noto sin dai tempi dell'antica dinastia Shang (XVI - XI sec. a.c. circa) fornisce un quadro chiaro e immediato del processo patologico in atto, anche quando gli elementi a disposizione sono complessi e contraddittori. Non ne esiste infatti una uguale all'altra e il suo aspetto cambia di giorno in giorno, a seconda di come stiamo, tanto fisicamente che emozionalmente. Esaminando la lingua quando c'è febbre o mal di gola, così come quando non abbiamo ben digerito, noteremo subito che il suo aspetto cambia, sia nel colore che nell'aspetto della patina che la ricopre. Un lingua "normale" dovrebbe essere adeguatamente mobile, di color rosso chiaro o roseo, con bordi netti e una leggera patina, detta induito, in superficie. Generalmente arrossata segnala un eccesso di energia, che può essere sia costituzionale che dovuto alla presenza di calore patogeno e indice quindi di uno stato di infiammazione o reazione dell'organismo. In questo caso se, oltre a essere arrossata, la lingua non presenta induito, il soggetto ha un "deficit di Yin": è il caso, ad esempio, delle donne in menopausa che soffrono delle cosiddette vampate. Quando l'arrossamento si manifesta prevalentemente ai bordi e alla punta della lingua, il soggetto tende a congestionare il suo sistema a livello del fegato e della vescicola biliare: mal di testa, ansia, irritabilità sono sintomi tipici di questo quadro. Una lingua purpurea e bluastra indica un ristagno di sangue ed è caratteristica di alcune forme di gastriti, ulcere, dismenorree o anche di patologie gravi. A seconda della localizzazione delle macchie di colore, è possibile individuare l'organo o il viscere più interessato dal processo patologico. Al contrario, una lingua pallida, tremante e dal "corpo" trasparente segnala una condizione di esaurimento energetico oppure un attacco di Freddo, come nel caso dei primi stadi di una malattia da raffreddamento. La valutazione completa della lingua richiede una preparazione accurata e molti anni di esperienza. Recenti studi hanno comunque confermato le numerose corrispondenze tra le anomalie che si manifestano su quest'organo e i corrispondenti disturbi sia fisiologici che dello Shen, letteralmente lo Spirito, termine che indica la condizione "immateriale" - psicologica, mentale, emozionale - del nostro organismo. Loredana Filippi