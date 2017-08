Un leggero tocco per detergere il viso

Detergere e asportare le particelle insediatesi nel sebo, è il primo, fondamentale passo per mantenere pulita e cercare di contrastare l'invecchiamento precoce della pelle del viso. Non bisogna dimenticare, in ogni caso, che la funzione del sebo è di mantenere elastico lo strato superficiale della pelle, di regolare il tenore idrico degli strati inferiori e soprattutto di proteggerla dall'azione aggressiva degli agenti esterni. È chiaro perciò che una razionale pulizia della pelle deve tener presente delle sue funzioni naturali senza inaridirla o impoverendola troppo del suo grasso naturale di protezione. Nelle donne, ma anche negli uomini, spesso, molti problemi di pelle hanno origine da un insufficiente o errato trattamento di pulizia che non tiene conto del tipo di epidermide, della qualità della pulizia da effettuare e della durezza dell'acqua usata. Il detergente più usato è l'acqua; soprattutto l'acqua calda che ammorbidisce lo strato corneo più esterno, quello che costituisce la pelle. Purtroppo, la lavatura, anche con una spugna o una spazzola molto morbida, rimuove e asporta solo lo sporco con le cellule cornee superficiali, perché, il sebo della pelle, per le sue proprietà idrorepellente, impedisce una pulizia profonda e la eliminazione dei batteri che si sono insinuati proprio nel grasso dell'epidermide. Aggiungendo alla comune acqua alcune sostanze facilmente reperibili in una qualsiasi erboristeria o negozio di prodotti alimentari naturali, possiamo facilmente ottenere un acqua con maggiore potere solvente.

Acqua al latte e farina