Magnetoterapia massaggio energetico

La magnetoterapia apporta all'organismo umano energie vitali fondamentali in grado di sostenere tutte le sue funzioni. Stimola il metabolismo cellulare, armonizza la circolazione, attenua gli stati dolorosi e rafforza i tessuti. Quando il corpo dispone a sufficienza di forze magnetiche, forze che sono all'origine di ogni manifestazione della vita, ogni processo di rigenerazione e di guarigione viene accelerato. Tali effetti benefici possono essere ben veicolati dal massaggio capace di generare un eccezionale effetto sinergico, efficace sia nel campo estetico che in quello terapeutico. Secondo i dettami dell'antica medicina tradizionale cinese, il massaggio magnetico permette l'armonizzazione energetica di tutto il sistema dei meridiani i quali seguono, lungo la superficie del corpo, una direzione ben precisa. L'energia magnetica, la cui caratteristica principale è di "dare la giusta direzione" e "riportare ordine" nell'ambito di un sistema, rimuove i blocchi e apporta energia nei punti dove è più carente. Il massaggio non viene praticato a contatto diretto col corpo ma a circa cinque centimetri di distanza da esso, attraverso l'uso di un apposito bastoncino magnetico con il quale si effettuano piccoli movimenti circolari, lungo il tragitto dei meridiani e seguendo la loro naturale direzione. Movimenti sinistrorsi con il polo negativo del magnete "massaggiano" i meridiani yang, ovvero quelli collegati ai visceri e la cui direzione muove dal "cielo verso terra"; movimenti destrorsi vanno invece ad armonizzare i meridiani yin, collegati agli organi interni la cui direzione è dalla terra verso il cielo. Da un maggior apporto di ossigeno ne trarrà grande beneficio anche il corpo fisico, oltre a quello energetico. L'energia magnetica è in grado infatti di stimolare il metabolismo dei tessuti, accrescendo la permeabilità della membrana dei capillari per favorire lo scambio tra anidride carbonica e ossigeno. Loredana Filippi