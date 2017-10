Red Bull Music Academy a New York: un mese di energia pura

Sul sito ufficiale Red Bull Music Academy sono usciti i primi nomi degli artisti che animeranno un mese all'insegna dell'energia nella città di New York. La lista completa sarà disponibile il 4 marzo (così come i biglietti per i vari spettacoli), ma le anticipazioni sono di quelle che promettono grandi cose. Brian Eno, James Murphy (fondatore di LCD Soundsystem e co-creatore dell'etichetta independente DFA Records), DJ Lo Down Loretta Brown aka Erykah Badu, il produttore discografico e compositore multipremiato Giorgio Moroder, Skream, Four Tet, Masters at Work e tantissimi altri. Brian Eno, per esempio, debutterà nella East Cost statunitense con la sua acclamatissima performance audiovisiva dal nome 77 Million Paintings, presente per tutto il mese di maggio al Caffè Rouge: concepita come un'installazione di "musica visiva", 77 Million Paintings sono suoni e visioni in continua evoluzione dove l'artista è un medium che esplora le possibilità estetiche di un "software generativo". Più difficile a dirsi che a farsi, in ogni caso sarà proprio Brian Eno il 6 maggio a illustrare i processi creativi che lo hanno guidato in questo lavoro. Il 2 maggio, il grande spazio del Knockdown Center si trasformerà in un vero e proprio "tempio del rumore" in occasione dell'evento Drone Activity in Progress, con la partecipazione, tra gli altri, di Stephen O'Malley dei Sunn O))) e di Kim Gordon, storica bassista dei Sonic Youth, che presenterà il suo nuovo progetto dal nome Body/Head, in collaborazione con il chitarrista "itinerante" Bill Nace. Il 9 maggio sarà, invece, la volta della prima edizione statunitense del Red Bull Music Accademy Culture Clash: per la prima volta ospitato a Londra nel 2010 (prima al mitico Roundhouse di Camden e poi nell'altrettanto mitica Wembley Arena) il Culture Clash è un'esperienza di musica dal vivo che si compone di quattro fasi, ognuna focalizzata su un sound diverso: vari artisti sono chiamati a suonare rappresentando il proprio e specifico genere musicale. Una battaglia a colpi di decibel che celebra in modo unico la cultura del sound system, nata negli anni cinquanta in Giamaica e riportata in auge in tutto il mondo dalle sonorità estremamente crossover degli anni zero. Giudice unico del confronto fra generi: il pubblico. Questa edizione sarà caratterizzata da crew provenienti dal mondo dell'hip hop, del reggae, dell'elettronica e della musica latina. Il 25 maggio si celebrerà, presso il Grand Prospect Hall di Brookling, il dodicesimo compleanno della DFA Records, con uno show lungo 9 ore consecutive: sotto la supervisione del "mentore" James Murphy, 15 Dj per altrettanti live acts ripercorreranno la lunga storia dell'etichetta discografica independente, ormai diventata un'istituzione a New York e che ha sfornato artisti come Hot Chip e The Rapture. Il party sarà accompagnato dal documentario 12 Years of DFA: Too Old To Be New, Too New To Be Classic, 12 minuti di storia disponibili anche on line al sito RBMA. Ma questo è solo un piccolo assaggio. Presto nuovi dettagli su tutti gli altri eventi che vedranno participare tantissime icone dei più svariati generi musicali: dal premio Oscar Ryuichi Sakamoto all'ambasciatore dell'elettronica tedesca Alva Noto; dalla leggenda della disco music Giorgio Moroder (con il suo primo Dj set) ai produttori di David Bowie Tony Visconti e Nile Rodgers; dal più giovane Four Tet alla leggendaria Erykah Badu e centinaia di altri artisti. E anche se (come sarà per la maggior parte di noi) non si potrà essere presenti di persona a New York, il consiglio è quello di tenere d'occhio il sito redbullmusicacademy.com: di sicuro in questo periodo sarà inondato da tantissimo materiale interessante.