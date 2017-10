Un muro di piante. Ecco la green architecture

La città si trasforma, si modella. Si avverte l'esigenza di ripensare lo spazio, ripensare l'architettura in una visione sempre più sostenibile. Una soluzione è introdurre fisicamente la componente vegetale negli edifici di nuova costruzione. L'architetto Isacco Brioschi - che progetta secondo la green architecture - ci racconta cosa vuol dire progettare verde. Cosa vuol dire progettare verde? Come si fa? Ci sono vari modi. Ci sono i tetti pensili, che già venivano usati in Mesopotamia, che servono ad assorbire CO2 e per non surriscaldare gli edifici; poi ci sono i courtain wall, che sono filtri vegetali dove si arrampicano piante come la bouganville o la vite americana; e poi anche i giardini verticali, che sono più scenografici, ma anche più costosi, dove l'apparato verticale viene messo direttamente in parete. Qual è l'importanza della Green Architecture? E' fondamentale. Bisogna reintrodurre il verde nelle città. Nelle zone degradate, dove l'urbanizzazione eccessiva ha tolto il verde, diventa anche architettura sociale, e quindi bisogna assolutamente reintrodurla. E poi migliora anche il benessere della città stessa: il verde assorbe CO2, fissa le polveri sottili, aiuta a non far surriscaldare gli edifici, ha moltissimi effetti benefici. Quali? Ad esempio un giardino verticale assorbe le emissioni equivalenti a quelle prodotte da una macchina che percorre 20.000 km, e può rilasciare vapore acqueo, che abbassa la temperatura e contribuisce all'umidità - quella che abbiamo in contesto urbano spesso non è derivante dalle piante ma dall'asfalto che imprigiona il calore che viene poi rimandato nell'aria surriscaldando ancora di più la temperatura. Prospettive? E' un approccio che oggi bisogna assolutamente avere, un nuovo modo di progettare che va studiato, senza farlo diventare solo una moda. La tecnologia ci aiuta ma noi siamo ancora un po' impreparati. In altri Paesi sono un po' più avanti, per noi è un campo nuovo, da sperimentare ancora un po'.