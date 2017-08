Salviamo il pianeta

Questi nostri tempi, confusi e violenti, ma anche carichi di esplosive potenzialità, potrebbero forse segnare l'ingresso in una nuova era. Passaggio epocale che porterebbe a siglare la fine della scissione tra cuore e ragione, tra pensiero e sentimento, tra scienza e religione. E che potrebbe (ultima e finale utopia!) sigillare una ritrovata armonia tra umani e natura, un ritorno all'arcaica unità del tutto, alla fusione primigenia che il duro, maschile pensiero occidentale ha senza misericordia spezzato. E che il circolare, affettuoso, intuitivo pensiero ecologico (non a caso sto usando aggettivi che calzano a pennello al modo di essere femminile, perché potrebbe essere la donna il perno di questa metamorfosi) sta invece cercando di ricucire, riunire, comporre. Utopia necessaria, se vogliamo salvare il malandato pianeta e i suoi abitanti, umani e non. Ma destinata a rimanere sola se continuerà ad avere il sopravvento il lato oscuro dell'umanità, se non riusciremo ad arrestare il regresso verso la barbarie, l'avvento dell'inverno dello spirito, il cui gelido soffio già ci fa rabbrividire. Grazia Francescato