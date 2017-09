Un vasetto di miele bio che fa bene

Dal 9 al 17 febbraio, nell'ambito di un'iniziativa nazionale di raccolta fondi televisiva, le piazze italiane si popolano di banchetti. Negli anni scorsi a tutti i donatori veniva consegnato un piccolo gadget ricordo, un mazzetto di fiori finti con confetti... Ma quest'anno l'iniziativa si carica di un più forte, e più dolce, valore simbolico. Grazie a un accordo con il Conapi - Consorzio Apicoltori e Agricoltori-Biologici Italiani, i donatori riceveranno un vasetto di miele biologico; tolti i costi, i proventi vanno ai progetti collegati all'iniziativa di beneficenza. L'associazione beneficiaria principale dei fondi raccolti sarà la Comunità di Sant'Egidio, che promuove un servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, in modo da consentire loro di continuare a vivere nella propria abitazione e nella propria comunità. Un prodotto come il miele, anche idealmente limpido, biologico, sano, ricco di principi nutritivi viene così associato a una campagna benefica a favore di anziani. Il miele in questione proviene da api allevate prevalentemente in Calabria ed in Sicilia secondo i criteri dell'agricoltura biologica, una produzione locale con percorso di tracciabilità indicato in una "carta d'identità" nella confezione. Il consumatore può così conoscere il nome dell'apicoltore che ha raccolto il miele, la provincia di provenienza, la data di raccolta, i consigli d'uso, la numerazione progressiva del vaso e del lotto - sono insomma gli stessi apicoltori a "firmare" ogni barattolo. Stefano Carnazzi