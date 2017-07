Nausea in viaggio

Mettersi in viaggio prevedendo nausea per tutto il tragitto non è piacevole. Se pastiglie e altri rimedi con voi non hanno avuto successo, vi consigliamo di tentare con la digitopressione, una delle tecniche utilizzate dalla medicina tradizionale cinese. Attraverso il micromassaggio, cioè mediante la pressione delle dita, si stimolano gli stessi punti dell'agopuntura e si ottiene una sensazione di benessere, che attenua di molto la nausea da viaggio. Bisogna però individuare il punto giusto su cui esercitare la digitopressione, esso varia leggermente da persona a persona. Per questo è fondamentale ascoltare le risposte del corpo alle nostre sollecitazioni, per conoscersi meglio e imparare a "gestire" correttamente la propria salute. Ecco i punti più adatti per trattare, sintomaticamente, il senso nausea: