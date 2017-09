Una campagna per l’educazione al consumo

Nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per la sicurezza alimentare, l'educazione ai consumi si è rivelata di primaria importanza. Oltre l'obiettivo della semplice informazione divulgativa, si tenta infatti di promuovere una vera e propria didattica da attuare soprattutto nelle scuole laddove, cioè, si individua, come obiettivo finale, il "cambiamento dei comportamenti", indispensabile per concretizzare abitudini migliori e più consapevoli. Nel corso degli ultimi decenni è già stato creato, ed è disponibile, un patrimonio di informazione in materia di sicurezza alimentare, grazie soprattutto alla divulgazione delle notizie e alla diffusione di una cultura di salvaguardia della salute e dell'ambiente; tale patrimonio va però consolidato nella consapevolezza quotidiana, perché diventi patrimonio culturale acquisito. Di qui l'importanza del rivolgersi ai giovani, anche giovanissimi, sia nel coltivare in essi la sensibilità che nell'agevolarne informazione ed apprendimento. Altra caratteristica di questo obiettivo culturale consiste nella necessità di rendere i consumatori coscienti e consapevoli del ruolo fondamentale che essi hanno nella sicurezza alimentare: questa infatti dipende in gran parte dal loro comportamento, nel trattamento o nella conservazione degli alimenti, e non solo dalla produzione. Il ruolo del consumatore è parte integrante della catena alimentare: insegnare ai bambini come scegliere gli alimenti migliori o come ad esempio prevenire le intossicazioni, non è che un primo e fondamentale passo che deve poi esser seguito da un comportamento alimentare corretto e consapevole nel corso della vita adulta. Loredana Filippi