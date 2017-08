Una cura tra i sogni

Tutti sogniamo. C'è chi ricorda maggiormente i propri sogni, chi meno, chi ne sfrutta il significato per prevedere il futuro e chi non vi dà peso. Tuttavia, pochi sanno che i sogni possono essere un valido aiuto nella diagnosi in Medicina Cinese. Secondo la MTC, infatti, i sogni sarebbero una diretta manifestazione degli Shen (ossia della vibrazione energetica più pura) dei vari organi, in particolare del Cuore, che presiede all'alternanza armoniosa tra sonno e veglia. Individuare sogni ricorrenti permette al terapeuta di controllare l'equilibrio energetico del paziente. Ad esempio, sognare di ridere o di provare timore è ricollegato all'eccesso di energia dell'organo Cuore, mentre montagne di fuoco ne indicano il deficit; così, sentirsi ondeggiare come portati dal vento indica eccesso di energia di Polmone, mentre sognare di volare o vedere in sogno metalli preziosi ne indica il deficit. Gli esempi possono essere molti; è quindi importante, se si sceglie l'approccio terapeutico della medicina cinese, trascrivere sempre i propri sogni per individuare quelli che possono aiutarci nella terapia. Chiara Boracchi L'origine organica dei sogni: