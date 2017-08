Una diagnosi in medicina cinese per entrare nel fenomeno della vita

Nella tradizione orientale, come in tutta la medicina olistica, la diagnosi è concepita in modo molto diverso rispetto alla medicina occidentale. Come suggerisce l'etimologia greca del termine, "diagnosi" significa 'guardare attraverso' (dià - ghignòsco), leggere attraverso le righe, per arrivare a conoscere. L'approccio visivo - bo, in giapponese - costituisce infatti il primo fondamentale impatto che guida il terapeuta verso l'incontro e la comprensione del paziente; ad esso seguono altri tre momenti importanti: bu, mon, setsu, ovvero l'ascolto, l'interrogazione, il contatto. Tutto ciò che il paziente porta con sé e che in esso si manifesta, è di fondamentale importanza: non ci si può limitare ad osservare la zona del corpo malata o il sintomo che la malattia manifesta, in modo circoscritto e codificato. L'indagine va ampliata a tutta la persona: va osservata la postura ed il modo di muoversi, il colore del viso, l'altezza, la forma dei muscoli e delle ossa, delle orecchie, i piedi, la lingua, le mani e, soprattutto, gli occhi nei quali, più che in altre parti del corpo, si manifesta lo Shen, ovvero lo Spirito. L'ascolto poi è di fondamentale importanza: va scoltata o, meglio, osservata la voce, nelle sue modulazioni, tono e volume ma anche il respiro e il battito del cuore. Il respiro in particolare fornisce moltissime informazioni sullo stato del paziente e sulle sue caratteristiche psicoemotive. Attraverso il modo in cui il paziente propone se stesso e la sua sofferenza va individuato cosa veramente egli voglia esprimere, cosa nasconde o cosa intende, attraverso di essa, indirettamente rivelare. Sono tutte informazioni che parlano delle risorse che la persona possiede e che spesso la dicono lunga sul perché della malattia stessa. E quasi sempre portano con sé anche le risorse per venirne fuori. Mon, chiedere, rappresenta il terzo modo per formulare una diagnosi. Si tratta delle informazioni che il paziente fornisce volontariamente, quando interrogato. Anche queste vanno "lette fra le righe", valorizzando il modo in cui egli le propone. Setsu infine indica il contatto del corpo, non solo o non necessariamente della parte malata. La conoscenza attraverso il tatto rappresenta la prima, più diretta e più profonda forma di informazioni sulla situazione del paziente. Setsu significa "entrare nel fenomeno della vita" toccando, attraverso il corpo, la sua parte più intima e profonda. Loredana Filippi