Una dieta più verde

C'è chi piano piano riduce il consumo di carne per motivi di salute, perché l'assunzione di troppi grassi animali è causa di problemi all'apparato cardiocircolatorio. Chi vuole stare leggero ed evitare la sensazione di pesantezza che coglie dopo un pranzo iperproteico; chi sa che le proteine nobili non sono solo nella carne, ma anche in altre fonti vegetali; chi, ascoltandosi, percepisce che la carne può servire all'organismo in certi momenti ed è invece di troppo in altri; chi è consapevole delle tante sofferenze animali nei moderni allevamenti intensivi e di quanto è grave per l'ambiente l'impatto di questi allevamenti. La dieta vegetariana per alcuni è chic, o è snob, un segno distintivo, un esercizio di autocontrollo e di rafforzamento della volontà....Una campagna pubblicitaria inglese di qualche tempo fa aveva il simpatico slogan "vegetariano è sexy" (riferendosi al maggior vigore... che parrebbe dimostrato da alcuni studi). Insomma, qualunque sia la motivazione alla base del mangiare meno carne, o del non mangiarne per niente, LifeGate ha pensato di creare questo speciale per far riflettere su quella che - a detta di eminenti esperti - sarà la tendenza del futuro: lo sviluppo di un nuovo stile alimentare pressoché vegetariano, dove la ricchezza cerealicola mondiale verrà equamente distribuita fra nord e sud del mondo, e indirizzata in larga misura alle persone e non agli animali stipati negli allevamenti. Obiettivo: combattere la fame nel mondo e "curare" le ferite dell'ambiente e dei suoi abitanti, uomini o animali che siano!