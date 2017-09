Una “dolce” storia di cooperazione

Esiste uno stretto legame Colonizzazione e canna da zucchero: sin dai primi anni della conquista delle Americhe, la presenza di piantagioni di canna da zucchero è strettamente legata alla presenza degli schiavi, "importati" dall'Africa per tagliare la canna. E grazie al lavoro degli schiavi, lo zucchero di canna comincia a comparire sulle mense delle ricche famiglie europee, nei primi anni del 1500. I paesi delle colonie cominciano così a divenire la riserva di zucchero per i paesi europei e, anche dopo la fine della schiavitù, il lavoro nelle piantagioni continua a imporre condizioni durissime con salari da miseria. Diversi paesi del Sud del mondo, in seguito alla monocultura imposta dai colonizzatori, dipendono ancora oggi dall'esportazione dello zucchero, coltura su cui vengono concentrate tutte le risorse di terreni e manodopera. Cuba, Brasile, Thailandia, Filippine sono oggi tra i principali produttori e lo zucchero è per loro una risorsa vitale! Dal 1800, però, la scoperta del processo che permette di ricavare lo zucchero dalla barbabietola ha messo decisamente in secondo piano la canna da zucchero sullo scenario del mercato mondiale; per non parlare della tendenza di questi ultimi anni da parte dei paesi occidentali a ridurre il consumo di zucchero in favore di dolcificanti e sostituti chimici. Tutto questo, in una situazione di dipendenza dalla monocoltura, è oggi causa di enorme miseria per le popolazioni locali. Ma lo zucchero può essere anche fonte di benessere, sia per i produttori che per i consumatori. Come nel caso dello zucchero di canna integrale, importato attraverso i canali del commercio equo e solidale. Lo zucchero integrale non subisce alcun trattamento chimico e deriva semplicemente dalla concentrazione del succo della canna da zucchero. A differenza dello zucchero bianco, sia esso di barbabietola o di canna, lo zucchero integrale conserva sali minerali importanti per la nutrizione, completamente assenti negli zuccheri raffinati che si trovano normalmente sul mercato. Allo stesso tempo lo zucchero del commercio equo e solidale fa bene anche ai lavoratori dell'Ecuador e delle Filippine che lo coltivano e che ne ricavano un guadagno dignitoso, vendendolo a prezzi fino a otto volte superiori a quelli del mercato tradizionale. E così il consumo dello zucchero diventa una dolce storia di cooperazione... Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes