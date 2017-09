Una guida e un percorso per i ristoranti Bio di tutta Italia

Fame di biologico. Solo così si può chiamare questa ricerca sempre più pressante di cibi, frutta e verdura bio. Una ricerca di cibi più sani, garantiti, buoni e autentici, non di serra o chimicamente pompati, che può addirittura essere la ricerca di sollievo all'inquinamento da cui ci sentiamo accerchiati. Va incontro a quest'aspirazione la sempre più ampia offerta di alimenti bio nei supermarket e ora, com'è naturale, nei locali. Alcuni ristoranti hanno poi scelto di votarsi interamente a questa ricerca di qualità e di sanità. Per sapere quanti e quali ristoranti bio ci sono in città arriva fresca di stampa la Guida ai Ristoranti Bio in Italia, pubblicata da BioBank by Distilleria (già Distilleria Ecoeditoria), a cura di Alessandra Olivucci. Un'agile guida - con 221 ristoranti e 69 agriturismi biologici - pensata come un percorso non solo tra i locali (quaranta dei quali presentati con schede e commenti) ma anche tra i filoni della cucina naturale emergenti in questi anni: tipica, vegetariana, macrobiotica, con un occhio di riguardo alle tendenze più siginficative: il successo degli chef bio, i menù attenti alle persone allergiche o con intolleranze, il legame sempre più solido tra il bio e il commercio equo e solidale, la cucina multietnica.