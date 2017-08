Una medicina dolce come l’affetto

Per i genitori una delle più grandi preoccupazioni è salvaguardare e mantenere in salute i propri bambini. Da decenni siamo stati incoraggiati a utilizzare la medicina convenzionale e a cercare istintivamente in essa il metodo più efficace per abbreviare il disagio procurato dai malesseri. Sfortunatamente, però, terapie e farmaci di sintesi proposti dai pediatri non sono indenni da effetti collaterali e sgradevoli controindicazioni, fattori che contrastano con un altro grande desiderio dei genitori: trovare la cura che non danneggi un corpo ancora in fase di sviluppo. Da alcuni anni, soprattutto tra le giovani coppie, si è sviluppata una maggiore attenzione e interesse per le medicine olistiche per bambini, chiamate anche comunemente terapie dolci e mai come in questo caso la scelta dell'aggettivo fu più felice! In effetti, di fronte ai frequenti disturbi, che si presentano in età pediatrica si dovrebbe operare un importante criterio di scelta, che riserva solo ai casi più gravi ed estremi il ricorso a terapie drastiche. Metodi come quelli applicati dalla medicina omeopatica o antroposofica, per esempio, sono sicuramente più adatti ai bambini, perché sono in grado di fronteggiare situazioni anche serie, senza aggredire o intossicare prematuramente l'organismo. Le terapie sono mirate soprattutto a rafforzare l'individuo nel suo complesso, considerandone la tipologia, l'ambiente in cui vive, il periodo dell'anno, e molti altri fattori. A torto si pensa che la medicina olistica debba occuparsi della gestione dei piccoli e più comuni disturbi infantili. I medici che la praticano offrono esattamente le stesse garanzie degli altri colleghi, con il vantaggio che al sapere "ufficiale", studiato sui banchi delle università, uniscono la capacità d'interpretare le patologie infantili nel contesto del loro "terreno", vale a dire l'insieme di fattori ereditari e ambientali che li caratterizza.