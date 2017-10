Una mini a idrogeno

Contemporaneamente all'introduzione sul mercato della versione normale BMW ha presentato al Salone di Francoforte la Mini ad idrogeno. La vettura segue l'esempio in casa della BMW 750 HL , prima auto di serie ad utilizzare l'idrogeno, che ha percorso le strade di tutto il mondo con il Clean Energy World Tour 2001. Il progetto MINI Cooper Hydrogen ha al suo interno due innovazioni molto importanti. La prima riguarda i quattro cilindri del motore a combustione interna che possono essere riempiti direttamente con una miscela criogenica (a bassissima temperatura, per mantenere l'idrogeno allo stato liquido). In questo modo i cilindri hanno un riempimento maggiore, un migliore rendimento e una maggiore potenza. La seconda innovazione riguarda il serbatoio. Normalmente finora, per l'idrogeno liquido venivano impiegati solo serbatoi di forma cilindrica poiché si era visto che erano gli unici a soddisfare i rigidi standard di sicurezza. Questo comportava numerosi vincoli al progettista. Nella MINI è presente, per la prima volta, uno speciale serbatoio preformato, situato al di sotto dei sedili posteriori, che è stato studiato appositamente per non sacrificare spazio ai passeggeri ed ai loro bagagli. Per vedere la MINI sulle nostre strade bisognerà aspettare che nascano i primi distributori di idrogeno, previsti da AEM a Milano per il 2003. Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it