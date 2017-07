Great Sioux Reservation

Questo è quanto rimane di quella che un tempo veniva definita la Great Sioux Reservation e che comprendeva l'intero Sud Dakota a ovest del fiume Missouri. Niente, rispetto ai territori originariamente abitati dai Sioux. Tantissimo a paragone con le terre che furono loro assegnate dopo i numerosi trattati generati dalla corsa all'oro che erosero sempre più le riserve sino a ridurle, nel 1889, ai confini attuali. Di queste, una delle più grandi è la Riserva di Pine Ridge con due milioni e ottocentomila acri di terra suddivisa in 9 distretti: Eagle Nest, LaCreek, Medicine Root, Pass Creek, Pine Ridge, Porcupine, Wakpamni, White Clay, Wounded Knee. Pine Ridge è abitata oggi da circa 20.800 Oglala, una delle 7 bande che compongono il Consiglio dei 7 Fuochi Lakota, l'Oceti Sakowin. A fianco della forma di governo tradizionale che guida il popolo da tempo immemorabile, esiste un governo ufficiale riconosciuto dagli Stati Uniti che opera secondo una costituzione simile a quella americana, entrata in vigore nelle riserve indiane dal 1934 con l'Indian Reorganization Act. Il governo è composto da un Presidente, un Vice Presidente, 5 membri esecutivi e un Consiglio Tribale di 16 membri che hanno mandato di 4 anni. L'economia della riserva è fondamentalmente basata sull'allevamento di bestiame, sul turismo, sui proventi del Prairie Winds Casino gestito dal Consiglio Tribale. Il tasso di disoccupazione è circa del 45%. Le attività sociali, oggi come ieri, sono costituite da rodei, gare e pow-wow che vengono celebrati nei mesi estivi o per onorare chi ha compiuto qualcosa di importante nella vita come laurearsi o entrare nell'esercito. I Lakota ancora oggi praticano le loro cerimonie sacre tradizionali che comprendono i sette riti donati loro dalla Donna di Bisonte Bianco e continuano a credere nell'importanza della tradizione orale che viene tutt'ora tramandata di padre in figlio. Così come credono che la nazione di domani sia nelle mani dei loro bambini E che questi sapranno guidarla nel ventunesimo secolo con orgoglio e fierezza. Marina d'Andrea