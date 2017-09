Yalòs cristallo di luce

Apprezzato e ricercato sin dai tempi più antichi, il cristallo di rocca o quarzo ialino deve il suo nome alla particolare caratteristica di luminosità e di trasparenza, come indica il nome greco yalòs: sembra infatti che proprio i greci ritenessero che il cristallo di rocca altro non fosse che acqua congelata che aveva raggiunto un punto di solidificazione tale da non potersi più sciogliere. La sua capacità di scomporre la luce bianca nei colori dell'iride ne fa una pietra magica e affascinante, da sempre usata per risvegliare la parte inconscia della mente, il sogno e l'intuizione. Nella famiglia dei quarzi la cristallizzazione presenta generalmente sei lati, non sempre perfettamente esagonali. A seconda della forma delle facce che l'apice del cristallo manifesta, si determinano qualità importanti e molto diverse delle varie punte, con differenti applicazioni terapeutiche, da scegliere con l'aiuto di un esperto. Quando la punta del cristallo, colpita dalla luce, evidenzia invece un piccolo arcobaleno al suo interno, siamo di fronte ad un cristallo molto particolare, utilissimo per la meditazione e per la cura degli stati depressivi in generale. Nel cristallo di rocca capita inoltre di riconoscere, al suo interno, una sorta di abbozzo di crescita precedente, della stessa forma della punta attuale. Queste formazioni sono dette "fantasmi", forse per il loro colore biancastro e lattiginoso, che contrasta con la trasparenza del resto della pietra. I cristalli che le contengono sono adatti per la meditazione e in particolare per la ricerca dei ricordi lontani o perduti. Il cristallo di rocca è un vero e proprio accumulatore di energia ed ha una grande capacità di trasmetterla e di riceverla. Utilizzato nelle vicinanze di strumentazioni elettriche, come un computer o una televisione, il cristallo ne assorbe e filtra le radiazioni elettromagnetiche. Sul piano fisico aiuta la purificazione del sangue, migliorando la circolazione; stimola la rigenerazione dei tessuti, rallentando il processo di invecchiamento. Aumenta le capacità mentali stimolando le funzioni di entrambi gli emisferi e migliorando l'attività delle ghiandole pineale e pituitaria. Da un punto di vista più sottile, agisce da bilanciatore emozionale, eleva la vibrazione dell'aura aiutando a ripulire i nodi karmici. Grazie alla luminosità della sua luce bianca, attiva tutti i livelli di coscienza, aumenta la consapevolezza nei sogni e negli stati medianici, agevolando la comunicazione con il sé superiore. E' in grado infine di dissolvere e trasformare le energie negative dell'ambiente circostante. Loredana Filippi