Una prospettiva di benessere nello Shiatsu

In una prospettiva di benessere, una volta reimpostato, grazie al pensiero olistico, il rapporto tra essere umano e salute - intendendo cioè l'uomo come essere complesso, calato in un mondo che gli procura gioia e sofferenza e dal quale non può sottrarsi nei meccanismi di dissidio e di collaborazione - sicuramente oggi non basta più definire quest'ultima come l'assenza di una sintomatologia fisica e biologica. Quante persone, pur non accusando problemi fisici o non riscontrando alterazioni significative dagli esami di laboratorio, non riescono tuttavia a dire "sto bene"? Cos'è che non quadra? Dov'è che dobbiamo cercare? E perché mai tante volte un problema sembra "uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra"? Pur lasciando alla medicina ufficiale la possibilità - la necessità, a volte - di intervenire coi suoi mezzi e i suoi strumenti nella riparazione dei "guasti meccanici" che l'organismo, come qualunque sistema organicamente strutturato, di tanto in tanto manifesta, l'intervento dello Shiatsu si esprime proprio su quella "tessera", o filo sottile, che coniuga le diverse profondità dell'essere, spesso così magmatiche, dalle quali emerge lo squilibrio ed il malessere così come, non dimentichiamo, l'armonia e la salute. Il ritrovare quel filo sottile (il file dei perché) permette il più delle volte di evitare interventi spesso violenti e lesivi o, quando questi sono inevitabili, di confermare una guarigione più completa e autentica. A questi livelli così interni, così diversi da soggetto a soggetto - che non sono né fisici né psichici, ma "energetici" - non ha senso contrapporre buono a cattivo, come "sano" a "malato": l'obiettivo non può essere che quello di ripristinare la completezza del sistema. Lo Shiatsu agisce infatti con l'intento di "comprendere" - nel senso di riportare alla "sua" interezza, in quanto cum-preheso - il sistema con cui interagisce, la sfericità della persona con la sua coerenza di pensiero e salute. Nessun modello di normalità dunque, o di benessere preconfezionato, ma solo e unicamente l'equilibrio della persona, valido per "quella" persona. La salute fisica in relazione costante col proprio personale, unico, equilibrio. Giano bifronte, lo Shiatsu "non è" una terapia in quanto non si propone di intervenire per allontanare il pathos, la sofferenza, nella sua unica espressione di negatività da esorcizzare (o "il patologico" con cui oggi si misura tanto del reale), ma è altamente "terapeutico" in quanto si propone di "comprenderlo". Lo Shiatsu insomma, non muove nessuna guerra, né al sintomo né alla malattia ma cerca invece di collaborare con essi per coglierne il senso e demotivarli: la scomparsa dei sintomi si manifesta, come insegna la "Medicina dei Significati" o della Comprensione, in quanto "compresi" e reintegrati. Non soppressi e ammutoliti. L'antica medicina cinese - dalla quale lo Shiatsu non è a mio avviso scindibile - permette infatti la duplice azione di riequilibrio e di comprensione del sintomo, grazie alla visione veramente "olistica" che la sostiene. E' dunque indispensabile, per l'operatore qualificato, conoscere gli strumenti che offre quanto utilizzarli nella loro duplice valenza: se uno tsubo riequilibra un meridiano o una funzione, la conoscenza di "quello tsubo" o di quel meridiano può guidare terapista e paziente alla comprensione del perché il disagio si sia prodotto. L'intento educativo dello Shiatsu è parte integrante della sua "terapeuticità" che vale dunque, indistintamente, per chi opera come per chi riceve, in una via di comprensione, un cammino di crescita e di scoperta dell'unicità del proprio equilibrio come del "senso" che la malattia - in realtà la vita intera - va continuativamente significando. Loredana Filippi