Una quercia secolare

Sulla sponda occidentale del lago di Como, a Grandola, appena sopra Menaggio, una facile e non lunga passeggiata fra boschi di castagno e prati permette di raggiungere una radura al centro della quale sorge una quercia gigantesca e secolare, fra le più vecchie d'Italia, che si trova attualmente sotto la protezione di Italia Nostra. Nonostante gli anni, questo gigante si presenta in perfetta salute e fa mostra del suo magnifico palco di rami che svettano dal grandioso tronco per abbracciare il quale, si dice, sei persone siano appena sufficienti. Solidità e imperturbabilità, rigoglio e vigore emanano da esso a rinsaldare un senso di energia e fiducia verso la vita. Tuttavia, al di là e ben oltre la semplice curiosità naturalistica, la visita alla vecchia quercia può rappresentare un'occasione per recuperare la magia di un tempo in cui nostri antenati tessevano con la natura un rapporto così intimo da renderla partecipe di ogni momento della loro vita. Dall'estremo occidentale della Gallia e della penisola iberica fino alle Alpi e alla pianura Padana, il culto degli alberi era così importante, per le antiche popolazioni celtiche, che non solo la poesia e la mitologia, ma addirittura i simboli sacri, l'alfabeto e persino il calendario erano basati su di esso, secondo una gerarchia al vertice della quale era la quercia. Eterna allegoria del legame tra cielo e terra, tra dio e l'uomo, il simbolismo dell'albero vede nella quercia un'immagine di potenza tale che in Irlanda il suo stesso nome, daur, significava "dio". La tradizione vuole che sotto le sue fronde si riunissero gli anziani nel momento di prendere le decisioni più importanti, quasi a voler trarre ispirazione dalla sua secolare saggezza. Le radure che si aprivano all'interno di un bosco, soprattutto quando al loro centro sorgevano alberi "maestri", erano veri e propri luoghi sacri, detti németon. Spettacolo di grande e silenziosa solennità dinanzi al quale anche l'animo meno avvezzo alle suggestioni immateriali, riconosce e percepisce la sacralità del luogo, in cui memorie antiche si intrecciano ai rami di queste viventi cattedrali. Loredana Filippi