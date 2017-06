Una rivista per il dialogo religioso

La rivista che dirigi esiste da cinque anni, ma ha avuto un lungo periodo di gestazione, insolito per una semplice rivista, in cui si sono incontrati cristianesimo e buddhismo zen. Ce ne racconti la storia? "La Stella del Mattino" nasce, infatti, una decina di anni fa come strumento di collegamento interno a un'esperienza concreta di dialogo interreligioso proposta e animata dal monaco zen Jiso Forzani e dal missionario saveriano p. Luciano Mazzocchi. Entrambi erano rientrati in Italia dopo un lungo periodo di permanenza in Giappone. Il primo, con i suoi confratelli italiani e Koho Watanabe, abate del monastero di Antaiji, intraprendeva un'attività missionaria buddhista nel nostro Paese; il secondo, dopo aver conosciuto e apprezzato la sensibilità religiosa del Giappone, si impegnava a far conoscere al mondo cattolico il valore di quella religiosità. Il periodico (inizialmente si chiamava "Il vangelo e lo zen") consisteva di poche pagine fotocopiate in cui venivano fornite informazioni sullo svolgimento dei ritiri mensili presso la casa-madre di Galgagnano (alle porte di Lodi), proposti commenti ai Vangeli della domenica alla luce dello zen e traduzioni dall'originale di alcuni testi del maestro zen giapponese Dogen. Cinque anni fa avviene il cambiamento. A un gruppo di laici frequentanti la casa-madre viene proposto l'incarico di gestire il periodico. Nasce quindi un gruppo redazionale che inizia a lavorare elaborando nel corso degli anni per proprio conto il senso di un'esperienza di dialogo religioso. Comunque non è una semplice rivista, da sfogliare e poi accantonare. Il sottotitolo della rivista è "laboratorio per il dialogo religioso", che cosa intendi esattamente? La parola laboratorio vuol indicare che si tratta innanzitutto di un spazio di ricerca e di esperienza, non vantiamo di sfornare un prodotto bell'e pronto da consumare; se vogliamo è un posto dove si svolgono attività artigianali, a cui anche i lettori sono invitati a partecipare. Non è un prodotto anonimo, di massa e in serie, destinata al grande mercato (culturale e/o religioso) ci piace pensarlo proprio in relazione a ciò che s'intende come dialogo religioso. Dove dialogo e religioso vanno presi insieme. Non c'interessa riferirci esclusivamente all'area, tutto sommato ristretta, relativa al dialogo fra le confessioni religiose (oggi fin troppo in auge e forse di moda), ma rivolgerci prima di ogni altra cosa alla natura intima, aurorale, del dialogo, alla relazione dialogica con la vita; tutto ciò visto e vissuto a partire da quella sensibilità nei confronti della vita e della morte che ne manifesta l'aspetto religioso, precedente ogni dichiarazione di appartenenza a questa o quella confessione religiosa: è il dialogo che sa essere religioso. Fare laboratorio significa allora esplorare il senso genuino di cosa intendiamo dire quando nominiamo la parola 'religione', esponendoci in prima persona, senza adagiarci su presupposizioni o definizioni precotte.

