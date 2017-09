Energia chiropratica: BGI- Biogeometric Integration

Questa energia si esprime al momento del concepimento e, rispecchiando il suo potenziale creativo, permette allo zigote di diventare un altro essere umano completo e atto alla vita: così deglutiamo, respiriamo, il cuore batte e le nostre ghiandole lavorano autonomamente regolate dall?intelligenza. Il compito del chiropratico é di rimuovere le sublussazioni (spostamento) vertebrali dal sistema nervoso perchè queste causano dei blocchi nell?espressione dell?intelligenza innata. Il buon funzionamento del sistema nervoso è strettamente collegato alla buona salute e alla qualita? di vita della persona. In sostanza l?intelligenza si esprime attraverso un sistema nervoso che funziona al 100%. La dottoressa Suzanne Brown, ha riformulato i concetti relativi al lavoro svolto dal chiropratico in un linguaggio molto piu? moderno e scientifico rifacendosi a concetti di fisica modena. La fisica quantistica ha evidenziato la presenza di ?quanti? di energia come elementi fondamentali che costituiscono la materia. La materia solida non e? costituita da piccole particelle atomiche statiche ma da particelle ancora piu? piccole in continuo movimento. Questo movimento rappresenta un flusso di energia. La qualità e quantità di tale flusso determina le caratteristiche della materia. Ora se consideriamo l?individuo, mente anima e corpo, come unità di materia, sappiamo che esiste un flusso di ?quanti? di energia che lo caratterizza ( il Dottor Palmer usava definirlo come tono, ovvero frequenza di energia). Suzanne Brown ama fare il raffronto con la musica dicendo che il tono di una persona e? come il suono armonioso di un?orchestra. Il tono o la frequenza e? un elemento variabile nell?organismo. Tutto ciò che caratterizza la vita a livello di esperienza, come il nostro modo di pensare, le nostre emozioni e i traumi fisici, manda delle informazioni sotto forma di energia che sono in grado di trasformare o addirittura distorce il nostro tono. Se un?esperienza viene ricevuta come traumatica non puo? essere integrata e la sua energia viene immagazzinata sotto forma di sublussazione veretebrale creando un? ?orchestra disarmonica?e distorcendo la geometria del corpo. La sublussazione vertebrale, infatti, è uno spostamento vertebrale che non solo irrita il sistema nervoso ma altera la postura del corpo. Per spiegare meglio la relazione tra struttura del corpo e forza bisogna capire il concetto di tensegrity. Il tensegrity e? ?un sistema che si stabilizza meccanicamente grazie al modo in cui di forze di tensione e di compressione sono distribuite e bilanciate nella sua struttura?. Il corpo funziona allo stesso modo, rielaborando e compensando le informazioni che riceve dall?esterno e dal suo interno. E? un equilibrio in continuo divenire. Se andiamo ad osservare con una lente di ingrandimento possiamo osservare che ogni singola cellula dell?organismo esprime una propria frequenza vibrazionale che rispecchia il tono dell?intero organismo. Suzanne Brown definisce come olografica questa caratteristica del ?tutto in uno?. L?aggiustamento chiropratico e? il momento culmine in cui l?energia immagazzinata sotto forma di blocco viene liberata perche? l?informazione associata possa essere integrata nel sistema. Facendo un parallelismo con la psicanalisi potremmo dire che l?aggiustamento stimola la presa di coscienza di un processo inconscio. Da questo punto di vista e? evidente che la sublussazione vertebrale diventa un normale processo di protezione del nostro organismo, protezione verso quelle esperienze che non siamo in grado di integrare al momento. Consuelo Podio Terapista chiropratica a LifeGate Clinica Olistica