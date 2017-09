Una tisana che scoppia di salute

Se anziché l'estrazione abbiamo scelto l'essiccazione, la prima cosa da fare è tagliare grossolanamente il raccolto e distribuirlo in strati sottili su cassette di legno rivestite di fogli di carta porosa (ottima quella dei sacchetti del pane). Il tutto va sistemato in un luogo areato ma non ventoso, al riparo da sole, polvere, inquinamento e umidità. Durante i pochi giorni necessari all'essiccazione, il materiale va spesso mosso e rivoltato. A processo avvenuto, le piante essiccate vanno riposte in sacchetti di tela o di carta, su cui indicheremo il contenuto, la data e il luogo di raccolta. Il prezioso contenuto va conservato in un luogo fresco e asciutto, per non più di un anno. L'ideale è consumarlo in tempi brevi, perché, a meno che non si tratti di una pianta particolare che richiede un periodo d'invecchiamento, le proprietà salutari svaniscono col passare dei mesi. Spesso si trovano in commercio vecchie partite, la cui efficacia è irrimediabilmente compromessa. Siamo giunti così al momento della preparazione della tisana. Con questa parola s'intende l'estratto acquoso di una o più erbe. Per cominciare, la pianta medicinale dovrà essere sbriciolata (non polverizzata), operazione che facilita la liberazione dei principi attivi. Di solito si preparano tisane a base di una sola erba oppure di due o più varietà ad azione sinergica, cioè capaci di potenziarsi a vicenda. La scelta dei componenti non è affatto semplice e richiede esperienza e preparazione. I metodi di estrazione più utilizzati sono l'infuso e il decotto. Il primo si ottiene versando acqua bollente sul preparato inumidito e aspettando tra i dieci e i venti minuti. Per preparare un decotto, si lasciano macerare le piante in acqua fredda per 10-60 minuti, quindi le si porta lentamente ad ebollizione. La cottura dura altri dieci minuti. Infusi e decotti devono essere filtrati con un colino, dopodiché è finalmente il momento di sorseggiare la tisana, magari dolcificata da un cucchiaino di miele. Franco Ferrario