Un’estate equo e solidale

Lo Spazio Casa Altromercato è un luogo che offre proposte concrete per un consumo equo e solidale ma anche continue occasioni di informazione e confronto sui temi legati all?economia solidale. Per questo motivo, la redazione di Altreconomia ha deciso di utilizzare questo contesto per presentare alcune idee di vacanza responsabile senza lasciare l?Italia. Dalla Liguria alla Calabria, passando per l?Occitania e il Molise. Contando solo sulle proprie gambe. Una cartina in mano, una borraccia nell?altra e lo zaino in spalla: la vacanza veramente sostenibile è quella a piedi. Di giorno si cammina e di notte si dorme in ostelli, agriturismi, castelli, alberghi e conventi o si chiede ospitalità alla gente del luogo. L?importante è riscoprire la lentezza, la contemplazione e il valore della distanza, per raggiungere mete ormai considerate vicine. Riccardo Carnovalini, camminatore di professione con più di 35 mila chilometri di sentieri a piedi all'attivo e decine di guide sui sentieri italiani e stranieri pubblicati con Touring Club Italiano, De Agostini, Mondadori e Terre di mezzo spiega la filosofia della vacanza a piedi e la proposta del ?CamminAmare Liguria 2008?, un cammino di venti giorni lungo tutta la costa ligure. Pietro Raitano, direttore del mensile Altreconomia, ci racconterà le pagine del giornale. Non solo turismo responsabile, ma anche: la mappa della Trieste sostenibile, le cugine sociali di Roma e dintorni e il mercato Fioravanti di Bologna, il mondo del commercio equo italiano e quello dei cementifici, la diga Ilisu in Turchia e il commercio agricolo internazionale. Durante la presentazione, proiezione di fotografie dei più bei cammini a piedi realizzati da Carnovalini e degustazione gratuita di stuzzicanti proposte del commercio equo e solidale. ?Un'estate in punta di piedi? giovedì 8 maggio, ore 18.30 - 20.30 Spazio Casa Altromercato, via Cesare Correnti 20, Milano ingresso libero consumazioni al bar 5 euro con una copia del numero di maggio di ?Altreconomia? E per tutto il mese di maggio lo Spazio Casa Altromercato offre uno sconto del 10% su tutti i mobili e i complementi di arredo! Per informazioni: Cooperativa Chico Mendes tel. 02-54107745 www.chicomendes.it