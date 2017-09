L’Unione europea riceve il Nobel per la pace 2012

Non è la prima volta che il premio Nobel per la pace viene assegnato a un'organizzazione invece che a una persona fisica. In passato sono state onorate del premio realtà impegnate su diversi fronti. Dalla Croce rossa, che lo ha ricevuto per tre volte nel 1904, nel 1944 e nel 1963, ad Amnesty international (1977). Dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (1954) alle Nazioni Unite vere e proprie che lo hanno ritirato nel 2001.

Le motivazione principale che ha spinto il comitato a prendere questa decisione all'unanimità è l'aver "contribuito per più di sessanta anni al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa".

In quanto europei dovremmo essere onorati e dovremmo sentirci tutti vincitori. Prima dell'avvento della crisi finanziaria che ha rivisto le priorità in favore dell'adozione di politiche economiche comuni, l'Europa ha sempre avuto un ruolo fondamentale per sviluppare la sfera dei diritti. Non è un caso se ancora oggi il rispetto diritti umani è una condizione necessaria per entrare a far parte dell'Unione e se Bruxelles continua a guidare la battaglia in difesa dell'ambiente su più livelli, da quello individuale a quello internazionale.

Le cose che lasciano perplessi, però, sono due: la prima è che forse il premio di otto milioni di corone norvegesi (circa 900mila euro) sarebbe stato più utile se fosse finito nelle casse di una ong o di un'associazione che non gode dell'aiuto economico dei governi; la seconda è che il premio sembra più utile quando riconosce l'impegno di una persona che lavora nell'ombra. Chi di noi, se non fosse stata premiata lo scorso anno, avrebbe conosciuto la storia di Ellen Johnson Sirleaf e il suo impegno per i diritti e la partecipazione delle donne nella vita politica della Liberia?