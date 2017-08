Uomo di Pechino: i primi strumenti medici dell’umanit

Zhou Kou Dian è una cittadina cinese che dista circa cinquanta chilometri a sud di Pechino. Una collina nelle sue vicinanze è stata per secoli meta di ricercatori di ossa di animali fossili ed è per questo fatto che è stata chiamata la "Collina delle ossa di drago". Tra i 460 mila e i 230 mila anni or sono, un clan umano conosciuto come l'Uomo di Pechino visse ininterrottamente in questo vasto antro, dove scorreva un ramo del fiume Zhou Kou. L'Homo erectus pechinensis, precursore dell'Homo sapiens, stabilì dunque una società umana proprio in questa zona e vi abitò stabilmente per 230 mila anni. I depositi fossili risalenti alla sua esistenza (detriti, reperti e manufatti) presentano uno spessore di circa quaranta metri e illustrano l'evoluzione sia morfologica che sociale verificatasi all'interno del clan nel corso dei millenni. Fu una società umana capace di cacciare in gruppo grosse prede, di raccogliere vegetali, di mantenere sempre vivo il fuoco acceso in ampi bracieri scavati nel fondo della grotta e, quanto al tema di questo articolo, di percorrere lunghe distanze per procurarsi quarzo di vena e cristallo di rocca, le materie prime necessarie alla lavorazione di asce, raschiatoi, punte, bulini, lesine, via via nel tempo più precisi e minuti. Si trattò dunque di una cultura che aveva le basi e le capacità per concepire e attuare vie per interagire con la malattia. Nei periodi più recenti della vita dell'uomo di Pechino, vale a dire tra i 300 mila a 230 mila anni or sono, i manufatti litici si fanno assai più minuti, intorno ai quattro centimetri di lunghezza, leggeri e appuntiti. Si tratta di strumenti che oltre a fare da punta a frecce e lance, si prestano ad essere agilmente manovrati per praticare pressioni, scarnificazioni, interventi curativi di carattere sciamanico, volti a riscaldare mediante sfregamento le zone dolenti del corpo e al tempo stesso a scacciare i demoni penetrati nel paziente, considerati la vera causa di malattia. Questi strumenti dunque non venivano utilizzati esclusivamente per fini terapeutici, ma in modo diverso a seconda dei singoli bisogni. Tuttavia, le testimonianze sono chiare nell'attribuire una funzione curativa ai minuscoli manufatti e reperti litici di Zhou Kou Dian, che sono dunque da considerarsi i più antichi strumenti terapeutici dell' umanità, anteriori di parecchi millenni rispetto ad altri analoghi appartenenti alle altre culture umane. Carlo Moiraghi