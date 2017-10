Urla Padula Festival

Proprio per il prestigio che progressivamente continua ad assumere il festival, grazie allo sforzo del main sponsor, Cermec S.p.a, e dell'attività di promozione ed informazione è curata dalla società di comunicazione ambientale Danae project s.r.l., UP! da quest'anno aderisce a Impatto Zero®. Vuol dire che le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione - l'energia usata per i concerti, la mobilità degli artisti e del pubblico, i rifiuti prodotti - saranno compensate con la creazione di 8.146 metri quadrati di nuova foresta in Costa Rica. Per info: www.urlapadula.it Chiara Boracchi