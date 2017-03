L’Italia è prima nel mondo per influenza culturale secondo US news & world report

L'Italia sale sul podio in un'ambito che da sempre garantisce al nostro paese l'eccellenza rispetto agli altri: secondo la classifica Best countries 2017 di US news & world report, è prima al mondo per influenza ed eredità culturale. Un risultato che ribadisce, se ce ne fosse bisogno, che la percezione che all'estero si ha del nostro paese è di segno largamente positivo – mentre noi italiani tendiamo spesso a focalizzarci solo sugli aspetti negativi. La cultura quindi come peculiarità ed eccellenza del nostro paese.

La classifica US news & world report

Svizzera Canada Regno Unito Germania Giappone Svezia Stati Uniti Australia Francia Norvegia Paesi Bassi Danimarca Finlandia Nuova Zelanda Singapore Italia Lussemburgo Austria Spagna Cina

