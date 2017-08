Inaugurata negli Usa una delle più grandi centrali solari del mondo

L'inaugurazione è avvenuta pochi giorni fa, alla presenza del Segretario degli Interni dell'amministrazione Obama, Sally Jewell. Un impianto in grado di produrre 550 megawatt di energia elettrica, realizzato e ora gestito da First Solar, la stessa azienda produttrice dei pannelli. Desert Sunlight Solar Farm sorge su di una superficie di quasi 1.500 ettari poco fuori la cittadina di Desert Center, nella contea di Riverside, nel sud della California. “I progetti solari come il Desert Sunlight stanno aiutando a creare posti di lavoro, sviluppare le energie rinnovabili nazionali e ridurre l'inquinamento da carbonio” ha dichiarato Sally Jewell, durante l'inaugurazione. “Un plauso va a coloro i quali hanno proposto il progetto, alla loro visione e allo spirito imprenditoriale. Mi congratulo con il governatore Brown per le politiche sul cambiamento climatico e per contribuire a portare la nostra nazione verso un futuro ad energia rinnovabile”.